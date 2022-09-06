Manisa Salihli'de coşku Hande Yener ile taçlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Konseri’ etkinliği kapsamında Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Salihlililerle buluşan ünlü sanatçı Hande Yener, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar, yorumu, performansı ve enerjisiyle konsere gelen binlerce hayranını coşturdu.MANİSA (İGFA) - Salihli Gümüşçayı Rekreasyon Alanında Salihli’nin kurtuluş günü olan 5 Eylül’de sahne alan Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Hande Yener, en sevilen şarkılarını Salihlililer için seslendirirken verdiği konserle Salihli’nin kurtuluş coşkusunu taçlandırdı.

İki saatten fazla sahnede kalan Hande Yener, dillerden düşmeyen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyleyerek Salihlililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahne performansı ile göz dolduran ünlü sanatçı Hande Yener, dans ekibi ile birlikte konseri izleyenleri şarkıları ve danslarıyla coşturdu. Salihlilileri selamlayan Hande Yener, “Bugün Salihli’mizin kurtuluşunu kutluyoruz. Atamızı, saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sizlerle buluşturan değerli Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını video mesajla kutlayarak tüm Salihlililere selam söyledi.

Salihli’nin kurtuluşunun 100, yılı kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener’e teşekkür eden Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, ünlü sanatçıya kendi adına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına çiçek ve hediyeler vererek Hande Yener ile birlikte sahnede pasta kesti.