Manga, Hatay'da coşturdu

Rock Müziğin ve Türkiye’nin öncü gruplarından MANGA EXPO Antakya’da hayranlarıyla buluştu.HATAY (İGFA) - En sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen grup, harika sahne performansı ile Hataylılara unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Konseri izlemeye gelenlerden büyük alkış alan grup, tüm şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Manga şarkılarına eşlik ederek keyifli dakikalar yaşayan Hataylılardan performansı ile tam not aldı.

Konseri eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile izleyen HBB Başkanı Lütfü Savaş, “Cumhuriyet Bayramı’nızı tebrik ediyorum. 99.yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Bayramı’nı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı bugün Manga olmazdı. Bizler de bu gün cumhuriyetimizin 99 Yılını kutlayamazdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bayrağı sizlere hediye etti. Cumhuriyeti ilelebet yukarıya taşıyacağız” diyerek herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Başkan Savaş, alanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Manga’ya çiçek verdi.