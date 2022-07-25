Malatya'da Kayısı Festivali'ne Serdar Ortaç'lı final

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25’incisi düzenlenenMalatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali sanatçılar Eypio ve Serdar Ortaç konserleriyle sona erdi.MALATYA (İGFA) - Malatya'da bu yıl 25'incisi düzenlenen Kayısı Festivali'nin son gününde ilk olarak Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Eypio sahne aldı.

Konser alanını dolduran kalabalık, Eypio’nun birbirinden güzel şarkılarını dinleyerek sanatçıya eşlik etti.

Eypio sonrasında ise festivalin son gününde Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç sahne aldı.

Büyük alkışlar arasında sahneye çıkan Serdar Ortaç, ekibiyle birlikte sergilediği sahne şovlarıyla birlikte konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konseri izlemeye gelen vatandaşlar sanatçı Ortaç’ın şarkılarına eşlik etti ve şarkılarını birlikte söylediler. Konser alanını dolduran kalabalık zaman zaman telefonlarının ışıklarını ve kameralarını açarak şarkılara eşlik edip dans ettiler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, on binlerce vatandaşın konser alanında hem eğleniyorlar, hem de birlik ve beraberliğin mesajını sadece Malatya’ya değil Türkiye’ye gösterdiklerini belirtti.

Rap müziğinin sevilen isimlerinden Eypio ve sanatçı Serdar Ortaç’a konserde çiçek, kayısı ve aslan figürü hediye edildi.