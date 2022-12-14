Mahsun Kırmızıgül 17 yıl sonra İzmir’de sahne aldı

Yıllarca sahnelere ara veren sinema sektöründe gösterdiği başarıyla milyonların gönlünde taht kuran Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra İzmir’de hayranlarıyla buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Balçova ilçesindeki bir eğlence mekanında sevenleriyle buluşan Kırmızıgül konserinde yerler günler öncesinden tükendi. Yüzlerce İzmirli Kırmızıgül’e şarkılarında eşlik etti. ‘Annem Annem’ şarkısını izlemeye gelen bir kadın hayranıyla birlikte okuyan Mahsun Kırmızıgül’ün kadın hayranları şarkıya gözyaşlarıyla eşlik etti.

3 Şubat’ta sinamaseverlerle buluşacak ‘Prestij Meselesi’ filminin fragmanından bir bölümü izleten Kırmızıgül’e İzmirliler beğenilerini dakikalarca alkışlayarak gösterdi.

Sahnelere yıllar sonra geri dönen ünlü şarkıcı Konserin bir bölümünde şarkıcı Bergen’le nasıl tanıştığını da anlattı.

Eski kliplerinden örnekler gösteren Kırmızıgül, yapımcı Hilmi Topaloğlu’ndan da bahsetti. Topaloğlu’yla Unkapanı’nın merdivenlerinde 2 aylık bebeğine süt parası bile götüremediği bir zamanda tanıştığını anlatan Kırmızıgül, o dönemde 6 kaset yaptığını ve hiçbirisinin tutmadığını söyledi. Basamaklarda ilk tanıştığı anda Topaloğlu’ nun kendisine sen bir starsın dediğini hatırlattı. O gün sadece ona güldüğünü anlatan şarkıcı, Hilmi Topaloğlu için imaj maker, bir yıldız avcısı ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül, "O yıllarda ilk ‘Bebeğim Benim’ klibini çekerken bana Hilmi Topaloğlu 'Türkiye’de yeni bir çağın başlangıcı bu' dedi.