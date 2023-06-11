Mahmut Orhan Bursalıları coşturdu

Ünlü menajer Abdullah Erdem’in organize ettiği “Back 2 Roots” adlı gecede Türk elektronik müziğinin sevilen isimleri Mahmut Orhan ve Sezer Uysal, Bursa Suare'de Bursalı müzikseverlerle buluştu.ERSEL NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - “Feel”,“6Days” ve en son Ultra Music’den çıkardığı “Redemption” gibi hit şarkılarıyla dünya çapında tanınırlığını artıran, aynı zamanda uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mahmut Orhan ve Ibiza’dan Japonya’ya birçok ülkede sahne alarak Türk Elektronik müziğinin vazgeçilmez taşlarından olan Sezer Uysal muhteşem performanslarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Mahmut Orhan ve Sezer Uysal'ın canlı perfonsıyla coşan Bursalı eğlence müdayimleri gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturarak dolu dolu bir hafta sonu yaşadılar.

Ayrıca gecede çaldığı müziklerle DJ Mehmet Furkan da geceye ayrı bir renk kattı.