Magazin dünyasında ego savaşları

Magazin dünyasının ünlüleri yaşadıkları gerginlikler sonrası pişman olsalar da ego savaşları yüzünden bir araya gelip sorunları çözemiyorlar.İSTANBUL (İGFA) - Astrolog Michaela Astro, yıldız hareketlerinin burçlar üzerindeki etkisiyle belli dönemlerde kişilerde farklılık yaratıyor, psikolojimizi yüksek tutamadığımızda ise tartışmalar ortaya çıkıyor ifadesinde bulundu. Bu tartışmaların sadece magazin ünlüleri arasında olmadığını fakat medyanın odağında oldukları için çok duyulduğunu dile getirirken, barışma dönemi başlıyor vurgusunu yaptı.

Pişmanlıkların yaşanım geri dönüşlerin başladığı bir döneme giriyoruz birçok ünlü beni arıyor ve kavgalı olduğu kişiyle barışma ritüeli istiyor, buda şöhretler dünyası için çok mutluluk verici ifadesinde bulundu. Siyasilerinde yakında el sıkışacağını sözlerine ekleyen Michaela Astro “İnanamayacağınız ittifaklar siyaset hayatında kurulurken, magazin dünyasında sulh rüzgârları esecek, herkes barış ritüeli ve dostluk için bana geliyor, bende dostları barıştırmak için elimden geleni yapacağım yıldızlar mutluluk hareketinde” dedi.