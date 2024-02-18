Mabel Matiz'le müzikle dolu üç gün

Türk Pop Müziğin en başarılı isimlerinden Mabel Matiz başarılı Avrupa Turnesinin ardından Türkiye’deki hayranları ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Büyüleyici sesi, samimi tavırları ve enerjik sahne performansı ile Avrupa Turnesinde hayranlarını büyüleyen sanatçı Türkiye’de üç gece üst üste olağanüstü bir performansa imza attı.

14- 15 Şubat tarihlerinde VW Arena’da konser veren Matiz, yoğun istek üzerine 16 Şubat’ta da yine aynı sahnede hayranları ile buluştu.

Üç gün üst üste aynı sahnede konser vererek bir ilke de imza atan Matiz, hayranlarına çok özel bir sahne tasarımı ve şovu hazırladı. Sevgililer Günü olması dolayısı ile sahnede ışık ve görsel bir şov ile salonu aşka boğan Mabel Matiz’in hayranlarına sürprizleri de vardı.

Mabel Matiz’e 3 gün boyunca müzisyen dostları sahnede eşlik etti.

3 gün boyunca sahnede kendisine eşlik eden müzisyen dostları ile şarkılarını seslendiren Matiz, Sana Yıldızları Ödediğimden ve Seni Kimler Aldı parçalarını son dönemin popüler yıldızlarından Bengü Beker ile seslendirdi.

Kömür şarkısını ünlü jaz gitaristi Cenk Erdoğan ile seslendiren sanatçı, Gel Gönlümü Yerden Yere şarkısını ile ünlü kanun virtüözü Samet Çelikel ile birlikte seslendirdi.

En sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile söyleyen sanatçıyı üç günde yaklaşık 15 bin hayranı izledi.