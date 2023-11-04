Mabel Matiz kulakların pasını sildi

Türk Pop müziğin başarılı sanatçılarından Mabel Matiz, Atlantis Yapım organizasyonu ile Cuma akşamı sahnedeydi.İSTANBUL (İGFA) - Hayranlarına gösterdiği samimi tavırları, geçmişten günümüze en sevilen parçaları ve şimdiden dillere pelesenk olmuş yeni albümü ile bir konserin çok ötesinde eşsiz bir deneyim yaşatan sanatçı Mabel Matiz, Wolksvagen Arena'da izleyenleri adeta büyüledi.

Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği ve biletleri günler öncesinden tükenen konser için özel hazırlanan Mabel Matiz, her zaman olduğu gibi sevenlerine teşekkür ederek konserine başladı.

Sanatçı, yaklaşık 3 saat süren konserinde zaman zaman tempolu, bazen de duygu yoğunluğu yaşatarak hafızalardan kazınmayacak bir müzik şöleniyle sahneden ayrıldı.