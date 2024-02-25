Mabel Matiz'den Londra'da unutulmayacak konser
Günümüz Türk müziğinin en etkili ve üretken müzisyenlerinden şarkıcı - söz yazarı Mabel Matiz, 22 Şubat akşamı Piu Entertainment organizasyonu ile Londra'nın en prestijli salonlarından Barbican Hall'da sevenleriyle buluştuİSTANBUL (İGFA) - Piu Entertainment’ın organizasyonu ile Londra BarbicanHall’da sevenleriyle bir araya gelen MabelMatiz’in 2022 yılının Kasım ayında, yine aynı salonda verdiği konserin biletleri de kısa sürede tükenmişti.
Yaklaşık 2 bin kişilik salonu dolduran seyircilerin de coşku ile eşlik ettiği konserde Mabel Matiz 9 kişilik orkestrası ile yeni albümü "Fatih"i Londra'da ilk kez sevenlerine canlı olarak söyledi.
Sanatçının Valentino imzalı dikkat çeken kostümleri de sevenlerinin beğenisini kazandı.
2010’lu yıllarda Türk Pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek, arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multi-disipliner duruşuyla, piyasa kurallarının değişimine katkıda bulundu.
Müziğinin birleştiriciliği ve ana akım müzikte açtığı yeni kulvar, onu kısa sürede toplumun bütün kesimleri tarafından dinlenen ve sevilen klasik bir sanatçı haline getirdi.
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|31
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|23
|27
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|24
|23
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|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
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|15
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|24
|7
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|O
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|26
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|26
|59
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|26
|58
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|26
|52
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|25
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|26
|39
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|25
|36
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|35
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|25
|35
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|26
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|25
|28
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|24
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|26
|21
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|26
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|13
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|O
|P
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|25
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|57
|3. Girona
|25
|56
|4. Atletico Madrid
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