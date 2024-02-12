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Lvbel C5’in yeni şarkısına geri sayım
MAGAZİN 12.02.2024, 10:49
Türk rapinin yükselen ismi Lvbel C5'İn yeni şarkısı 16 Şubat'ta çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Milyonların beğenisi kazanan şarkıları ile listelerin bir numarası haline gelen ve Türk rap ekolünün yükseklerde boy gösteren isimlerinden Lvbel C5’in yeni şarkısı “yıldızlar şahit aşkıma”, 16 Şubat’ta Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Yayınladığı “Doğuştan Beri Haklıyım (tmm)” ve "SHOT" gibi hit haline şarkılar ile Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçılarından olan Lvbel C5, yeni teklisi “yıldızlar şahit aşkıma”yla yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.
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