‘Lohusa’ 19 Ocak’ta sinemalarda

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın yeni filmi ‘Lohusa’ 19 Ocak’ta tüm Türkiye’de vizyona giriyor.İSTANBUL (İGFA) - Henüz vizyona bile girmeden, fragmanıyla, milyonların hayatına kahkaha katan film bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alıyor.

Lohusa’nın senaryosu Gupse Özay imzası taşırken; Arif V 216 ve Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü filmin yönetmenliğini yapıyor. Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmde Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu rol alıyor.

Bir lohusanın hikayesinin etrafında hem çocuk sahibi olan hem de çocuk sahibi olmayan insanların kendi hikayesinden kesitler bulacağı film, 6 haftada ve 120 kişilik bir ekiple çekildi. Filmin çekimleri Bebek, Beykoz, Moda, Polenezköy, Topkapı gibi İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra platolarda gerçekleşti

GUPSE ÖZAY: “KAHKAHALAR ATARAK ZORLUKLARIMIZI AŞMAYA VAR MISINIZ?”

Filmde yeni doğum yapmış olan Burcu karakterini canlandıran ve en doğal halleriyle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Gupse Özay, “Burcu hamileliği çok rahat ve mutlu geçmiş bir anne adayı. Doğumdan sonra lohusa depresyonuna da gireceğini hiç düşünmüyor çünkü o çok güçlü bir kadın. Ama güçlü gözükmekten vazgeçip biraz yardım istese fena olmayacak. Özellikle o çayına bisküvi bandırıp "benlik bir şey var mı?" diye soran kocasından...” diyerek karakterini tanımlıyor.