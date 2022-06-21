'Leyla Hanım'ın ilk fragmanı yayımlandı

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın yaşamını beyaz perdeye yansıtan ödüllü film ‘Leyla Hanım’ın ilk fragmanı yayımlandıKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türündeki Leyla Hanım filminin ilk fragmanı yayınladı.

Tarihi filmde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve maNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli birçok sanatçı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı. Film, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde Organizasyon Özel Komite Ödülü’ne layık görüldü. Merakla beklenen filmin fragmanı da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Film festivallerinden aldığı davetler nedeniyle genel gösterime henüz girmeyen filmin fragmanı dahi, İzmitli ve ülke genelindeki sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Filmin fragmanı ilk olarak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı. Fragman paylaşımına beğenen vatandaşlar filmi de beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, idari yapımcılığını Koral Altın’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin ve yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin üstlendiği Leyla Hanım filminin müziklerini ise usta sanatçı Demir Demirkan yaptı.

Filmin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde organize edilecek özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

https://youtu.be/0HckJ2eIQHE