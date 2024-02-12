Leyla Hanım'ı canlandıran Özge Borak konuştu...

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filminin başrol oyuncusu Özge Borak, “Cumhuriyetçi, Atatürk kadını olan ve herkesin ablası olacak kadar samimi bir kadının; yani rahmetli Leyla Atakan’ın hayatını canlandırıyor olmaktan gurur duydum” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve efsane başkan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan Leyla Hanım belgesel filmi unutulmaz bir gala programına imza attı.

Leyla Atakan’a hayat veren ünlü oyuncu Özge Borak, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gala programında yaptığı konuşmada, İzmitlilerin kendilerini yalnız bırakmayıp heyecanlarına ortak oldukları için çok teşekkür etti. Bu projeyi gerçekleştirmekte kendilerne ön ayak olan ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür eden Borak, filmin ardında kocaman bir ekp olduğunu söyledi.

“MUAZZAM BİR HAYAT ÖYKÜSÜ”

Kendisine ilk olarak Leyla Atakan’ın hayatının çekileceği söylendiğinde belli başlı bilgiler verildiğini, sonrasında kendisinin de yaptığı araştırmada muazzam bir hayat öyküsüyle karşılaştığını ifade eden Özge Borak, "Türkiye’de kadın olmak zorken bir de siyaset yapmaya çalışmak ve bunun altından layıkıyla kalkabilmek gerçekten takdire şayandır. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, onun açtığı yolda ilerleyip, halk tarafından seçilip, sadece ‘beni seçenlere hizmet veriyorum’ demeden bütün halka canla başla hizmet veren tam bir Cumhuriyetçi Atatürk kadını olan ve herkesin ablası olacak kadar samimi bir kadının; yani rahmetli Leyla Atakan’ın hayatını canlandırıyor olmaktan gurur duydum. Unutulmasın ki bizler hep birlikte hareket edebilen, gerektiğinde ekmeğini taştan çıkarmayı bilmiş olan, bazen Avrupa hayranlığıyla tenkit edilmiş olsak da birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce kadınlarda seçme ve seçilme hakkını kazanmış, Atatürk’ün önderliğinde birçok olanağa sahip olmuş bir ulusun fertleriyiz" diye konuştu.