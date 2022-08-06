Kuzeyin Oğlu İstanbul'u salladı

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali on dördüncü gününü geride bıraktı. Bugüne dek yarım milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan İstanbul Festivali’nin on dördüncü gününde Volkan Konak’ın sevilen şarkılarına müzikseverler coşkuyla eşlik etti.İSTANBUL (İGFA) - Gecede muhteşem bir performansa imza atan Volkan Konak, “Bütün yorgunluklarınız benim olsun. Ateşten yürek taşıyan asil insanlar, bu ülke sizin omuzlarınızda yükseliyor, yükselecek. Kendinize kıymet verin, kendinizi sevmeye devam edin. Yorgunluğunuza vurgunum” dedi ve İstanbul Festivali’nin İstanbul için gurur olduğunu belirtti.

1989 yılından beri sahnelerde olan sanatçı, sevilen şarkıları “Mimoza Çiçeğim”, “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Aleni Aleni”, “Cerrahpaşa”, “Ayletme Beni” ve “Gelevera Deresi” bestesini seslendirdi. İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatan Karadenizli sanatçı sahneye veda ederken “Bu ülke sizlerde daha güzel” dedi.

23 Temmuz’da başlayan İstanbul Festivali’nde müzik şöleni, birbirinden renkli isimlerle 14 Ağustos’a kadar devam edecek.