Kutsal Damacana 4'ün galasında Bursa'da renkli buluşma

Şafak Sezer, başrollerini Ersin Korkut ve Müjde Uzman’la paylaştığı yeni filmi Kutsal Damacana 4’ün Bursa özel gösteriminde sevenleriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Kutsal Damacana 4'ün galası için Bursa'ya gelen sanatçı Şafak Sezer’i, sanatçı dostu Mehmet Çevik de yalnız bırakmadı.

Eşi Gizem Çevik’le birlikte Şafak Sezer’e sürpriz yapan Mehmet Çevik, film ekibiyle birlikte objektiflerin karşısına geçti.

Sanatçılarla beraber filmi izleyen Çevik, ‘Kutsal Damacana 4’e tam not verdi.