Kütahya'da Zara hemşireleriyle buluştu

Büyük Zafer’in 100. Yıl kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Zara konseri ve ışık gösterileri, Belediye bahçesinde gerçekleşti.KÜTAHYA (İGFA) - Büyük Zafer’in 100. Yıl kutlama etkinlikleri ünlü ses sanatçısı Zara konseri ve ışık gösterileri ile devam etti. Belediye Bahçesinde gerçekleşen konser öncesinde lazer ve ışık gösterileri ile gökyüzü şenlendi.

Yapılan lazer ve ışık gösterisinin ardından sahne alan ünlü sanatçı Zara, sevilen eserlerini ve türküleri seslendirdi. Kütahya’nın hemşehrisi olduğunu ifade eden Zara, yeniden kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

1,5 saatten fazla sahnede kalan Zara’ya teşekkür eden Vali Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. Yıl dönümünde kendisini kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yüzlerce Kütahyalının takip ettiği konseri, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve il protokolü dinledi.