Kuşum Aydın'a annesinden red

Müzikli sahnelerin eğlence uzmanı Kuşum Aydın, hayatının en büyük şokunu yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni şarkısı için klip çekecek olan Kuşum Aydın, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni olan annesi Şelale hanım ile yeni şarkısının çalışmasında kamera karşısında olmak istedi. Sosyal medya fenomeni olan annesi Şelale hanımdan klipte oynar mısın teklifine ret cevabı alan Kuşun Aydın, bu cevap üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Annesinden klip çalışması için ret cevabı alan Kuşum Aydın, çalışmasının senaryosu yeniden düzenlenip yeni bir ekip kurularak tamamlandı.