Kurtuluş Yolu filminin teaser çekimleri gerçekleşti

Yapımcılığını Ümit Cem Şenol’un yaptığı Kurtuluş Yolu sinema filminin teaser çekimleri yapıldı.

ERDOĞAN DEMİR- KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Atatürk’ün, Samsun’a çıkışını konu alan film; milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği mücadeleyi, inancı konu alıyor.

Atatürk’ü canlandıran Ümit Cem Şenol; “Atatürk bu güne kadar bir çok usta oyuncu tarafından canlandırıldı. İlk kez Atatürk’ün genç halini ve inancını izleyici ile paylaşılacağız” dedi. Sosyal medyada ve basında yer alan ”Müthiş Benzerlik” haberleri üzerine; “Aynı toprakların insanıyız. Ailem Selanik göçmeni. Atatürk’ün saçının teli olamayız ama bu yakıştırmalar çok gurur verici” dedi.

Zübeyde Hanım rolünü, Ayşen İnci canlandırdı. Zübeyde hanımı canlandırmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu söyleyen Ayşen İnci; “filmin hikayesi beni çok etkiledi izleyicide derinden etkileyeceğine inanıyorum” dedi.

Hikayesini Keşanlı hemşerimiz Ozan Gül’ün yazdığı filmin teaser çekimlerini; ünlü görüntü yönetmeni Uğur İçbak, makyaj ve saç tasarımlarını sinema ve dönem dizilerinden tanıdığımız Mehtap Satılmış ve Doğukan Ünal yaptı. Bandırma Vapurunun modellenmesinin de yapılacağı teaser yakın zamanda sinema severlerin beğenisine sunulacak.