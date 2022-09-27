Kumkapı Afrodit’te Duygu Sancaktaroğlu coşkusu

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Kumkapı Afrodit Restaurant’ta sahne alan sanatçı Duygu Sancaktaroğlu, sesi ve sahnesiyle eğlence müdavimlerine muhteşem bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) – Kumkapı eğlenceleri, İstanbul ve şehir dışından gelen misafirlerin en çok tercih edilen adresi olurken, gözde eğlence mekanlarından Kumkapı Afrodit Restaurant’ta sahne alan sanatçı Duygu Sancaktaroğlu, sesi ve sahnesiyle büyülüyor.

3-4 AY SONRA ALBÜM GELİYOR

Seslendirdiği hareketli ve slov şarkılarla eğlence müdavimlerini coşturan Duygu Sancaktaroğlu, 3 şarkılık bir albüm çalışmasında olduğunu söyledi.

Hazırlayacağı albüm ile birlikte hayranlarının yoğun talebi üzerine klip çalışmasını da eklediğini ifade eden Duygu Sancaktaroğlu, “Albüm çalışmalarımız 3-4 ay içerisinde tamamlanacak. Gelen yoğun taleple birlikte Allah nasip ederse akustik görüntülü yayınlar da planlıyorum” dedi.

ALBÜM SONRASI ANADOLU TURNESİ BAŞLIYOR

Haftanın 2 günü İstanbul Kumkapı Afrodit Restaurant’ta sahne aldığını ifade eden güzel sanatçı Duygu Sancaktaroğlu, “Sabit olarak her çarşamba ve cumartesi akşamları Kumkapı Afrodit Restaurant’ta sahne alıyorum. Zaman zaman Bursa ve diğer illerde ekstra sahne davetleri alıyor ve sevenlerimle buluşuyorum. Anadolu turnesiyle ilgili çalışmalara albüm çıktıktan sonra hızlandıracağız” diye konuştu.

8 YAŞINDA SAHNEYLE TANIŞTI

Müzik tutkusunun babası İlhan Sancaktaroğlu ile başladığının altını çizen Duygu Sancaktaroğlu, “Aslen Niğdeliyim. Babam İlhan Sancaktaroğlu, sazıyla, sözüyle Niğde’nin yerel sanatçısı. İlk sahne tecrübemi 8 yaşında Niğde’de babam ile birlikte yaşadım. O geceyi asla unutmuyorum. Türk Sanat Müziği’nin sevilen uşşak makamı Mehtaplı Gecelerde eserini seslendirmiştim. Sonraki dönemlerde konservatuar, TRT Batı Müziği Gençlik Korosu’nda da 2 sene korist olarak görev yaptım. Türk Halk Müziği repertuar dersleri aldım. Dönemin en iyi hocalarından Mehmet Erenler, Ömer Şan, Tuğrul Şan hocalarımla çalışma fırsatı buldum. Alanıma Türk Sanat Müziği ve güncel eserler ekledim. Sahneyi, görünür olmayı ve sevenlerimi eğlendirerek mutlu etmeyi seviyorum. Sahne benim kendim olduğum, anladığım tek yer” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İSTEK ALAN ŞARKILAR

Sahnede hayranlarından en çok arabesk fantezi şarkılar istek aldığına vurgu yapan Sancaktaroğlu, “Sahnede en çok istek alan şarkılar, İstanbul Sokakları, Ah İstanbul, Ankara’nın Bağları, Erik Dalı ve Artık Bülbül Ötmüyor diye bilinen Boş Çerçeve şarkıları. Önümüzdeki süreçte yeni proje ve çalışmalarla sevenlerimi sevindireceğim” dedi.