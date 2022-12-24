Kum'dan 'İki Yabancı'

Şarkıcı Kum’un yeni şarkısı “İki Yabancı”, Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türler arasında yaptığı ustalık dolu geçişlerle isminden sıkça söz ettiren yetenekli sanatçı, “İki Yabancı” ile alternatif hip-hop sahnesindeki başarısına ek olarak alternatif rock ve pop türüne olan hakimiyetini de müzikseverlerin beğenisine sunuyor.