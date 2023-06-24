Koray Avcı Bursa'da sevenlerini mest etti

Koray Avcı, ayağının tozuyla geldiği Jolly Joker Bursa'da birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.ERSEL NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ünlü şarkıcı Koray Avcı, sahne aldığı Jolly Joker Bursa'da, Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

'Adaletin Bu mu Dünya?' adlı şarkıyla izleyicileri selamlayan Avcı, geçmişten bu güne Türk müziğine damga vurmuş tüm eserlerle konsere devam etti. Koray Avcı'nın tüm seslendirdiği şarkılara eşlik eden hayranları dolu dolu bir gece yaşadı. Zaman zaman izleyicilerle sohbet de eden ünlü şarkıcı 'Bu gece Bursa'da çok güzel bir gece geçireceğiz söz veriyorum. Tek isteğim ne olur şarkılara bol bol eşlik etmeniz ve harika bir gece geçirmeniz" dedi. Mekânı hınca hınç dolduran Bursalılar, Koray Avcı'nın şarkılarına eşlik ederek hareketli şarkılarda da dans ederek doyasıya eğlendi.