'Konuşamadıklarımız' yoğun ilgi gördü

Film Genetik'in yapımcılığında Sedef Yağcı ve Alev Lina Aras’ın sunumuyla youtube üzerinden yayınlanan “Çingene Çadırı” isimli program yoğun ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Fransız menşeli buluşma uygulaması GLEEDEN'ın konseptinde hazırlanan 5 bölümlük sezonun konuları "Konuşamadığımız" başlıklardan seçilince programlar beklenenin üzerinde ilgi gördü.

Özgür kadının platformu olarak konumlanan programın sezon sponsorunun GLEEDEN isimli buluşma uygulaması olması seyredilme oranını önemli ölçüde etkiledi.

Program konularının "Aldatmak, Kaçamak, Aldatan Kadınlar", "Lovebuddy, Sugardaddy", "Biz Şimdi Neyiz? Flört Evrimleri", "Libido; Hayat Neşemiz", "Tek Eşlilik, Çok Eşlilik, Çok Aşklılık" olmasıyla birlikte, araştırma sonuçlarına dayanan verilerin başarılı sunucular Sedef Yağcı ve Alev Lina Aras’ın samimî üsluplarıyla masaya yatırıldığı nitelikli bir program serisi ortaya çıktı.