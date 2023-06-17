KÖFN’den Popstar albümü

Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile 2022’ye damgasını vurmuş, geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Al Aramızdan” ile kariyerini daha da sağlamlaştırmıştı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den kurulu KÖFN’ün yeni albümü “POPSTAR” Hypers Music etiketi ile yayındaİSTANBUL (İGFA) - Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran KÖFN, elektronik-pop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başardı. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan KÖFN, 2022 yılında dinlenme rekorları kıran “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile kitleleri peşinden sürüklemişti. Ardından gelen “Al Aramızdan” ile müzik piyasasında kalıcı olduklarını ispatlamışlardı. KÖFN şimdi de yeni albümü “POPSTAR” ile pop müzikte yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

KÖFN’ün 9 şarkılık "POPSTAR" albümü Hypers Music etiketi ile yayında! 70'ler, 80'ler, 90'lar ve erken 2000'lerin pop, pop-synth sound’larının KÖFN'ün dokunuşuyla harmanlandığı “POPSTAR” albümündeki şarkıların tüm söz ve bestesi Salman Tin’e ait. Prodüktör koltuğunda ise Bilge Kağan Etil var.

Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı “Popstar” pop müziğin tanımını yeniden yaparken, dikkat çeken bir enerji ve dinamizm sergiliyor. “Popstar” hem eski nesillerin anılarını canlandıracak hem de gençleri coşturacak bir şarkı. Samet Eruzun ve Ümit Şahin’in yönetmenliğinde çekilen Hypers Prodüksiyon imzalı klibiyle de izleyiciyi görsel bir şölene davet ediyor. “Popstar” kaliteli popüler müziği özleyenlerin dillerine marş olacak.