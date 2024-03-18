KÖFN, Selami Şahin'e saygıyla zirvede
Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan “Selami Şahin Şarkıları 2” albümündeki KÖFN'den "Gitme Sana Muhtacım" ile müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.İSTANBUL
Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan “Selami Şahin Şarkıları 2” albümündeki KÖFN'den "Gitme Sana Muhtacım" ile müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran, elektronik-pop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başaran KÖFN'ün yeniden yorumu ve düzenlemesiyle günümüze uyarlanan “Gitme Sana Muhtacım”, elektronik pop müzik altyapısı ve grubun kendine has yaklaşımıyla dinleyicilere büyük bir sürpriz yaşatıyor.
KÖFN, 2022 yılında dinlenme rekorları kıran “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile kitleleri peşinden sürüklemiş ardından gelen “Al Aramızdan” sonrasında çıkardıkları “Pop Star” albümü ile müzik piyasasında kalıcı olduklarını ispatlerken KÖFN & Simge “Yakışıklı” şarkısı ile de 16 hafta boyunca Radyolarda 1’nci sırada kalarak zirvenin tek sahibi oldular.
ĶÖFN şimdi de kendilerinden yeniden duyduğumuz “Gitme Sana Muhtacım” müzik listelerinde zirveye yükselirken müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|29
|25
|18. Luton Town
|29
|22
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13