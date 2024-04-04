KÖFN listelerde fırtına gibi

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den kurulu pop müziğin popüler grubu KÖFN aynı anda 4 şarkıyla birden listelerde! Grup ‘Yakışıklı’, ‘Gitme Sana Muhtacım’, ‘Bi Tek Ben Anlarım’ ve ‘Al Aramızdan’ şarkılarıyla rekorlar kırarak kendisiyle yarışıyor…İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran, elektronik-pop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başaran KÖFN ile Simge’nin ortak projesi ‘Yakışıklı’ 16 haftadır listelerin zirvesinde. Bu şarkı ile liderliğini koruyan KÖFN yeni single’ı ‘Gitme Sana Muhtacım’ ile de listelere hızlı bir giriş yaptı. İlk haftasında zirveye göz kırpan şarkı ‘Selami Şahin Şarkıları 2’ albümünde yer alıyor.

KÖFN ayrıca yine 17 hafta üst üste 1 numara olan şarkısı ‘Bi Tek Ben Anlarım’ ve ‘Al Aramızdan’ ile listelerde başarısını devam ettiriyor. Böylece 4 şarkısıyla birden radyo ve TV müzik kanallarında en çok yayınlanan şarkılar arasında kendisiyle yarışıyor.

Konserlerine hız kesmeden devam eden KÖFN tüm gençlik festivallerinin en çok talep gören ismi olarak yeni neslin favori grubu olduğunu da kanıtlıyo