Kocaeli 'Kutsi' ile yaza 'merhaba' dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri Karamürsel ilçesinde Kutsi konseri ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Temmuz ve Eylül ayları arasında gerçekleştireceği yaz etkinlikleri Kutsi konseri ile başladı.

Karamürsel Kordon sahilinde sevenleriyle buluşan sevilen sanatçı en güzel şarkılarını Kocaelililer için söyledi. Konser ayrıca Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümüne anlam kattı.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan sanatçı zaman zaman sahneden inerek sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı kendisini ön sıradan izleyen engelli vatandaşlarla şarkılarını birlikte seslendirdi.

Sevilen şarkılarıyla Karamürsel'i adeta sallayan Kutsi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını da kutladı.

Şarkıcı, kendisini Kocaelili dinleyicileri ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.