Kocaeli Derince'de Murat Dalkılıç coşkusu

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, Kocaeli’nin yaz neşesine ortak olduKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, pazar günü başlayan yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler devam ediyor.

Kutsi ile başlayan; Ziynet Sali ile hızlanan konserler dizisi ünlü popçu Murat Dalkılıç ile devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarla Derinceliler’e unutulmayacak bir akşam yaşattı.

“Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla Yaz Neşesi etkinliklerini Karamürsel’den başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Neşesi etkinliklerinin üçüncü konserini Derince’de gerçekleştirildi. Derince Yenikent’te gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi. Başkanlar Büyükakın ve Aygün, konser öncesi alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Konser öncesi kısa bir açıklamada bulunan Dalkılıç, “Geçtiğimiz yıllarda konser verememiştik. O günler geride kaldı. Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugünleri özlemiştik. Sahneye çıkmak için can atıyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve Derince Belediye Başkanı Aygün konser öncesinde Dalkılıç’a çiçek takdim etti.