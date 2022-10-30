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Kocaeli'de coşku Hakan Altun konseri ile taçlandı

MAGAZİN 30.10.2022, 09:09
Kocaeli'de coşku Hakan Altun konseri ile taçlandı

Al yıldızlı bayrağın gölgesinde gerçekleştirilen konserde binlerce Kocaelili Cumhuriyet için tek yürek olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılı kutlamaları kapsamında muhteşem bir konser düzenledi. Sevilen sanatçı Hakan Altun, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde 29 Ekim Cumartesi akşamı Kocaelililerle buluştu. Al yıldızlı bayrağın gölgesinde gerçekleştirilen konserde binlerce vatandaş Cumhuriyet için tek yürek oldu.

Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ve Seka Park Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilen Hakan Altun konserini binlerce vatandaşla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve daire başkanları izledi. Yoğun ilgi nedeniyle Seka Park Uçurtma Tepesi tarihi günlerinden birini yaşadı.

HİT ŞARKISI “TELEFONUN BAŞINDA” İLE SAHNEYE ÇIKTI

Sevilen sanatçı Hakan Altun sahneye, kendisiyle özdeşleşen ve hit olan “Telefonun başında bekliyorum” şarkısıyla çıktı. Konser alanını tamamen dolduran ve kendisine sevgi seli yaşatan izleyicilerine teşekkür eden Altun, “Bence tüm ışıkları söndürelim. Çünkü Kocaelililerin ışığı zaten her yeri aydınlatıyor” dedi.

Hakan Altun konserde Cumhuriyet Bayramının 99. Yılını kutladı. “Bugün bizim için çok önemli ve güzel bir gün” diyen Altun, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Cumhuriyetimiz için minnettarız. Hepsinin mekânı cennet olsun. Bizler de onların bıraktığı Cumhuriyetin emanetçileriyiz” diyerek asker selamı verdi.

Konserde slow şarkılarının yanı sıra hareketli parçalara da yer veren sanatçı performansıyla göz doldurdu. Cumhuriyet coşkusuna coşku katan Hakan Altun, sahnede kendisine eşlik eden müzisyen ve vokalist arkadaşlarıyla halay çekip, dans etti. 

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