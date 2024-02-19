Kobra Murat, Pavyon Gecesi'nde
Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın İstanbul Harbiye'de açtığı kulüp EV, İstanbul gece hayatını renklendirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Konsept partileriyle büyük kitleleri müdavimi haline getiren EV'de geçen akşam Pavyon Gecesi düzenlendi.
Gecede eğlenenler arasında Kobra Murat da vardı.
Kobra Murat'ın dans eden kadınlara yüklü miktarlarda bahşiş vermesi dikkat çekti.
Pavyon Gecesi'nde 21 Şubat Çarşamba Ümit Sayın’la 90 ‘lar Partisi, 23 Şubat Cuma Sibel Alaş’la 90’lar Partisi, 28 Şubat Çarşamba Gazino Gecesi Ayhan Koçak’la Pop Alaturka Şenliği
29 Şubat Perşembe Günah Gecesi DJ Orkun Bozdemir, 6 Dj Bayram Özcan & DJ Pekiner & Dj Mennachem 26, 1 Mart Cuma Kobra Murat’la Roman Gecesi, 6 Mart Çarşamba Mansur Ark’la 90 ‘lar Partisi yer alacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|25
|33
|10. A.Demirspor
|26
|32
|11. Samsunspor
|26
|30
|12. Ankaragücü
|26
|29
|13. Hatayspor
|26
|29
|14. Kayserispor
|25
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. Arsenal
|25
|55
|3. M.City
|24
|53
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|24
|25
|15. Nottingham Forest
|25
|24
|16. Crystal Palace
|24
|24
|17. Luton Town
|24
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|25
|28
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8