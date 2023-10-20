Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'dan İsrail’e kınama
Keşanlı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi bombalaması ve sivil vatandaşların ölmesi ile ilgili sosyal medya sayfasından birpaylaşım yaparak bu saldırıyı kınadıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı paylaşımında, "Hastaneyi bombalamak insanlığın silinmez bir kara lekesidir. Bugünü tarihe not düşelim ey insanlık!" çağrısında bulundu.
İsrail’in yaptığı alçakça katliamlara, soykırıma hiç birimizin dayanacak, sabredecek gücü kalmadığını ifade eden Çağrı, paylaşımında, "Vicdanlarımız yeterince sızlıyor. Bu gerilimin daha fazla artırılması büyük tehlikelerin kapılarını zorluyor! İsrail’in dilediği gibi insanları öldürmesi karşısında politik hamle ve stratejik hareket eden tüm ülkeler bu çağ dışı insanlık suçunun ortağıdır! Bu mesele müslümanlık meselesi değil! İnsanlık davasıdır!” ifadelerini kullandı.
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