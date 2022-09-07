KKTC'de Hadise rüzgârı

Ünlü popçu Hadise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Kıbrıs İskele Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Kültürlerle Kaynaşma Etkinliği” çerçevesinde İskele meydanında sahne aldı.KKTC (İGFA) - Ünlü popçu Hadise, Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin kişiyle birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İddalı sahne kıyafeti tercih eden Hadise, dansçıların eşlinde unutulmaz bir gece yaşattı.

Kıbrıs’ta ilk kez halk konseri verdiğini belirten Hadise, “bende sizler gibi çok heyecanlıyım, adeta Bütün Kıbrıs, İskele Meydanı'na toplanmış, iyiki geldiniz hoş geldiniz” diyerek sahneyi polis ve koruma ordusu eşliğinde terk etti.