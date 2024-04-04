Kıvılcım Kalay'dan tiyatro sahnesine Demet Akalın modeli

“Kendinden Kaçan Kadın” ve “Beş Kadın Tek Cehennem” adlı kitapların yazarı Kıvılcım Kalay, şimdide tiyatro sahnesine tek kişilik oyunuyla gelmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) -TV ekranlarında yaptığı birbirinden başarılı programlarla her daim dikkatleri üzerinde toplayan Kıvılcım Kalay, aşkın komedisini kaleme aldı. Kıvılcım Kalay kaleminden Aşkın Komedisi yine başarılı yazarın sözlerini yazdığı şarkılarla renklenecek. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı şarkı sözlerini besteleterek oyunun çeşitli bölümlerinde seslendireceğini dile getiren Kıvılcım Kalay, konser tadında bir tiyatro gösterisi gerçekleştirmeyi hedefliyorum vurgusunu yaptı.

Demet Akalın ve şarkılarını çok taktir ettiğini sözlerine ekleyen ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını dile getiren, başarılı isim Kıvılcım Kalay “Çoğunlukla duygulardan ziyade arzuların ön planda olduğu günümüzde ayrılık değil, kimin terk ettiği, hangisinin güya üstün kaldığı önem kazandı. Bu sebeple yüreklere dokunan şarkılardan çok atarlı şarkıları tutar oldu halkımız.

Ben de buradan yola çıkarak bu tarz şarkı sözlerine ağırlık verdim ve tiyatro sahnesinde Aşkın Komedisini izlerken, atarlı şarkılarımı da dinleyecekler” dedi. Atarlı şarkıların kraliçesi Demet Akalın modelini tiyatro sahnesine taşımaya adım atan Kıvılcım Kalay, çıkaracağı gösteriyle tiyatro sahnelerine yeni bir soluk getirmeyi de hedefliyor.