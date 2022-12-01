Kırmızı halıda Mama Luma rüzgarı esiyor

Noel Gizemi”nin minik yıldızı, gala gecesinde Mama Luma elbisesi giydi İSTANBUL (İGFA) - Bir grup cesur çocuğun kasabalarına noel ruhunu geri getirmek adına atıldığı macerayı ekrana taşıyan “The Christmas Mystery-Noel Gizemi” filminin gala gecesi, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’da düzenlendi.

Filmin başrol oyuncusu minik yıldız Violet McGraw, Mama Luma koleksiyonundan seçtiği elbisesiyle kırmızı halıda beğeni topladı.

Los Angeles’da düzenlenen gecede filmin minik yıldızlarından Violet McGraw, Türk imzalı Mama Luma elbisesi giydi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda ise Blonde filminde Marilyn Monroe’nun küçüklüğünü canlandıran minik yıldız Lily Fisher ve Ökse Otu Çiftliği filminin oyuncularından Molly Belle Wright kırmızı halıda Mama Luma’yı tercih etmişti.

Faithe Herman, Stella Edwards, Madeleine McGraw ve Lexy Kolker gibi çocuk aktörlerin de geçtiğimiz seneler içinde tercihi ‘Made in Turkey’ etiketli tasarımlarıyla Mama Luma oldu.