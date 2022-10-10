"Kim bu aile" İzmir galasında

Kim Bu Aile?' filminin İzmir Galası yönetmen ve başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Bedran Güzel'in yönettiği Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu ve Ferit Aktuğ'un başrollerde yer aldığı "Kim Bu Aile" Agora Alışveriş Merkezi'nde İzmirli sinemaseverlerle buluştu.

Deneyimli sunucu Mustafa Karslıoğlu'nun sunumuyla sahneye gelen yönetmen ve oyuncular izleyicilerden gelen soruları cevapladı. Selfieler çekildi.

Oyuncular İzmir'de olmaktan çok memnun olduklarını, aksiyon sahneleri için özel eğitim aldıklarını ve bu sahneleri çekerken zorlanmalarına rağmen çok keyif aldıklarını söylediler.

Sinema salonuna girdiklerinde ise bir sürprizle karşılaştılar. İzleyiciler hep bir ağızdan filmin bir sahnesinde kullanılan "Seninle Başım Dertte... " şarkısı söyledi. Oyuncular oldukça duygulandı. Hep beraber filmi izlediler.