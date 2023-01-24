Keşmekeş'ten 'Eyletme'

‘Yarem’, 'Geldin Şen Eyledin' isimli albümlerle müzik piyasasına büyük ses getiren Keşmekeş Müzik Grubu’nun 3 şarkılık ‘Eyletme’ isimli yeni albümü müzik severlerin beğenisine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Profesyonel iş yaşamları sebebiyle son 20 yılını İngiltere’de geçiren beş müzisyenin 2019 yılında kurduğu “Keşmekeş” adlı Müzik Grubu’nun, ‘Eyletme’ isimli yeni albümü, 21 Ocak’ta Karaca Music etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

‘Yarem’, ‘Geldin Şen Eyledin’ gibi albümlerlemüzik piyasasına etkili bir giriş yapan grup, son albümlerinde yer alan ve söz ve müzikleri kendilerine ait olan ‘Eyletme’, ‘Yağmurlar’ ve ‘Çay’isimli 3 özgün eseri sevenlerinin beğenisine sunuyor.

KLİPTE ÜNLÜ AKTRİS MARY BENN DE YER ALDI

Albüme ismini de veren eser, ‘Eyletme’ye çekilen klip de kısa sürede büyük ilgi gördü. Geçmişi ve bugünü karşı karşıya getiren, sorgulayıp düşünmeye teşvik eden izlenimlerle dolu klip,söz ve müziğin de birleşimiyle yaşanılmamış ve eksik kalmış hayatların kesitleriyle yüreklere dokunuyor. Londra’da çekilen klibin görüntü yönetmenliğini Kenan Korkmaz üstlenirken, klipte yer alan ünlü İngiliz aktris Mary Benn de oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

LONDRA’DAN ANADOLU’YA DUYGU SELİ

Aranjörlüğünü, özgün dizi ve film müziklerinin beğenilen ismiLevent Güneş’in yaptığı albümde yer alan şarkıların içerisinde;İstanbul Lavtası, Buzuki ve Sinematografik gibikavramlara yer veriliyor. ‘Eyletme’ şarkısını Niyazi Albay’ın, ‘Yağmurlar’ şarkısını Rıza Koyupınar’ın, ‘Çay’ isimli şarkıyı ise Hasan Yıldırım’ın seslendirdiği albümde grup, 23 yıllık dostluklarınınebediyetini vurgulayıp,Londra’dan Anadolu’ya kurdukları köprüyü duygu yüklü şarkılarıyla ifade ediyorlar.