Keşanlı Cansu Tuman Survivor'a renk katıyor

Dominik Cumhuriyetinde 15 Ocak 2023 tarihinde başlayana Survivor 2023 yarışmaları devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Survivor 2023 yarışmaları, Ünlüler ve de Gönüllüler olarak iki yarışmacı grup olarak başlanıldı.

Gruplara fenomenlerde dâhil edilerek 14 er kişilik gruplar şeklinde başlatılan yarışmada Keşanlı Cansu Tuman, ilk etapta ünlüler grubundan başladı.

Geçen süreç içerisinde değişik ve de zorlu yarışma platformlarında yarışmalar zevkli bir şekilde devam ediyor. Yarışmaların son dönemine gelinmiş, gelinen durum itibari ile gönüllüler ve ünlüler grupları 5 er kişilik yarışmacı ile devam ediyor.

Keşanlı Hemşerimiz Cansu Tuman, Ünlüler grubunda başarılı bir şekilde yarışmalara devam etmekte olup yarışmalara renk katmayı sürdürüyor.