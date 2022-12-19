Keşanlı Ali Heykeli'ne silah çekti!

Keşan 22 dizisinin oyuncularından Keşanlı Ali Heykeline ziyaret...Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan 22 dizisinin çekimleri için Keşan’a gelen dizi ve film oyuncuları, Gürkan Erduvan, Turan Yürekli, Hüseyin Ekşioğlu ve Servet Karakaya Keşan’ı gezerken Keşanlı Ali Heykeli'ni ziyaret etti.

Erduvan, Yürekli, Ekşioğlu ve Karakaya Keşanlı Ali heykelinin yanına gelerek tek tek sohbet ettiler.

Bu sohbet anı da Keşan Postası kameralarına takıldı.

Ziyarette her sanatçı Keşanlı Ali’yle ilgili görüş ve düşüncelerini iletirken, Erduvan, Keşanlı Ali’ye silah çekerek “Artık Keşanlı Gürkan var. Bundan böyle Deli Eşref var.” şeklinde konuşarak Keşan 22 dizisindeki rolünü atıfta bulundu ve "Keşan22 yakında. Bizi izlemeye devam edin” dedi.