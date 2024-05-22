Kerimcan listeleri 'Salla'yacak

Kerimcan Durmaz, yeni imajıyla beraber üst üste projelerini yayınlamaya karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Kerimcan Durmaz ve Umur Doma’ya ait olan şarkının aranjesinı ise İlkay Şencan üstlendi.

Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde çekilen klipte yaz enerjisini hissettiren Kerimcan Durmaz, 2024 yazına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.