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Kerimcan listeleri 'Salla'yacak
Kerimcan Durmaz, yeni imajıyla beraber üst üste projelerini yayınlamaya karar verdi
MAGAZİN 22.05.2024, 09:42
Kerimcan Durmaz, yeni imajıyla beraber üst üste projelerini yayınlamaya karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Kerimcan Durmaz ve Umur Doma’ya ait olan şarkının aranjesinı ise İlkay Şencan üstlendi.
Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde çekilen klipte yaz enerjisini hissettiren Kerimcan Durmaz, 2024 yazına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
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