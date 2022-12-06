Kerem Alışık 'Küheylan' rolüyle tiyatro sahnesinde

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile sahnelenecek efsane “Küheylan” da Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart’ı oynayacak.İSTANBUL (İGFA) - “Amadeus”un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan oyunda Kerem Alışık psikiyatrist Martin Dysart karakterini canlandıracak.

Yeni rolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Alışık şunları söyledi:

“Benim kanatlarım yok. Kanatlarım yüreğim. Kendi gökyüzümde göçebe, kendi vicdanımda özgür… Ama “Küheylan” sevinçten uçmak için gerekli olan kanatları ödünç olarak bana verdi. Ve işte olan oldu sanki yelelerim rüzgara karıştı. Çok mutluyum yine ve yeniden tiyatro sahnesinde olmaktan”.

HDI Sigorta’nın katkılarıyla ve Barış Erdenk’in yönetimiyle, 10 Şubat’ta prömiyeri yapılacak oyunun biletleri Biletix ve Passo tarafından 7 Aralık’ta satışa sunulacağı öğrenildi.