Kenan Doğulu yaz sezonunu başlattı

Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, her yıl heyecanla beklenen ve yaz sezonunun açıldığını hissettiren konser maratonuna İzmir ve Bursa’da başladı.BURSA (İGFA) - 30 yılı aşkın müzik kariyerinde sayısız hit parçaya imza atan Kenan Doğulu, Türkiye’nin dört bir yanında müzik tutkunlarının en sevdiği şarkıları seslendirmeye devam ediyor. Yazın enerjisini sahne şovları ve danslarıyla doruğa çıkaran müzisyen, yıllardır dillerden düşmeyen bestelerini İzmirliler ve Bursalılar için seslendirdi. Kerki Solfej organizasyonuyla İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Doğulu, aralarında “Bumaya”, “Aklım Karıştı” ve “Ben Güzelden Anlarım”ın da yer aldığı geniş repertuarı ve her seferinde kendine hayran bırakan enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı.