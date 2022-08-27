Kaya gibi performans

Pop sanatçısı olmasına rağmen arabesk eserleri de ustaca yorumladığı “Usta Şarkılar” projesi ile bu yılın İlkbahar ve Yaz mevsimine damgasını vuran Emre Kaya’nın kendisi gibi beste fabrikatörü olan Yıldız Tilbe’ye ait “Emi” adlı eserdeki mükemmel yorumu, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.İSTANBUL (İGFA) - Buram buram aşk kokan şarkıların usta mimarı Yıldız Tilbe’nin “Yorumcu Emre Kaya ise helal olsun” diyerek, ünlü sanatçıya hediye ettiği öğrenilen “Emi” adlı eser, Usta Şarkılar projesinin yakaladığı büyük çıkışı adeta taçlandırdı.

“Sen de sev ama sevilme, aşk acısı çek ben gibi” dizeleriyle başlayan hüzün, aşk ve ayrılık şarkısı “Emi” adlı eseri kendine has yorumu ile sevenleriyle buluşturan Emre Kaya, dinleyenleri adeta büyüledi.

Sevip de sevilmeyen, sevip de ayrılan ve aşk acısı çekenlerin duygularına eserleriyle adeta tercüman olan ve birçok ünlüye verdiği bestelerle bilinen Yıldız Tilbe’nin “Emi” adlı eserini de hakkını vererek yorumlayan Emre Kaya, alkış tufanı ile karşılaştı.

“Altın Kelebek” dahil birçok ses sanatçısının rüyalarını süsleyen onlarca ödülün sahibi olan, bu yıl Uluslararası İstanbul Ödülleri töreninde “En iyi Performans Erkek Sanatçısı” ödülünü Usta Şarkılar projesiyle alan Emre Kaya, hayranlarının ilgisine de sosyal medyadan teşekkür ederek, bir de müjde verdi. Tüm eserlerini hissederek ve hissettirerek okuyan ünlü popçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaz konserlerimiz tüm hızıyla devam ederken eylül itibariyle yeni bir konser turu başlıyor. Yeni çıkartacağım söz ve müziği bana ait yeni şarkı için de gün sayıyorum” ifadelerine yer vererek, yeni şarkılarını bekleyen hayranlarını heyecanlandırdı.

2022’nin en çok konser veren sanatçıları arasında yer alan Emre Kaya’nın, 30 Ağustos’ta da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen konserde sahne alıp, tarihi zaferin yıldönümünü doya doya yaşatmaya hazırlandığı bildirdi.

Ses kalitesi ve kendine has yorumunun yanı sıra sahne performansıyla da kendine hayran bırakan ünlü sanatçı, “Usta Şarkılar” projesinin yakaladığı başarının sırrını soran gazetecilere, “Şarkıcı olmak başka yorumcu olmak başka bir şey. Bunlar özel eserler. Bu sanatçının kendisi gibi olarak bu şarkıları yorumlaması gerekiyor. Ben bu şarkıları Emrece söyledim” yorumunda bulundu.