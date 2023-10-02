Katerina Ekşioğlu'ndan yeni koleksiyon

Özgün tasarımlarıyla adından başarıyla söz ettiren Katerina Ekşioğlu, moda haftasında yeni koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti.İSTANBUL (İGFA) - Her koleksiyonunda ilhamını güçlü kadınlardan alan Katerina Ekşioğlu, geçtiğimiz hafta 19-25 Eylül tarihlerinde düzenlenen Milano Moda Haftası’nda Fall Winter 2024 koleksiyonunu modaseverlere tanıttı.

Moda haftasına katılan Türk markalar arasında yer alan Katerina Ekşioğlu’nun 12 parçalık Fall Winter 2024 koleksiyonunda keskin çizgiler ve parlak aksesuarların kontrastıyla kadın vücudunun kıvrımlarının vurgulanması dikkat çekti.

Her bir parçasında duygusallık, ilham ve sofistike görüldüğü Fall Winter 2024 koleksiyonunda sıkı siluetler, örgü süslemeler ve siyah renginin sonsuz sadakati öne çıkarken, kıyafetlerin en beklenmedik yerlerindeki aksesuarların parıldamışı oldukça dikkat çekti. Her sezonda olduğu gibi bu sezonda da doğal kumaşlar ve kaliteli parçalar kullanıldığı koleksiyonda, swarovski kristalleri ve zirkon taşlarıyla parlak detaylara ağırlık veriyor. Dikkat çekici aksesuar detaylarının yanı sıra yaka çizgilerinin sıkı ve ilgi çekici olması, tüm görünümün değişmesini sağlayan fermuarlı şık kesimlerin yer alması da Katerina Ekşioğlu “Fall Winter 2024” koleksiyonunda öne çıkan detaylar arasındaydı.