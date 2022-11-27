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Karşıyaka’da Suavi coşkusu

MAGAZİN 27.11.2022, 13:00
Karşıyaka’da Suavi coşkusu

Karşıyaka Belediyesi tarafından ‘Öğretmenler Günü’ etkinlikleri kapsamında Suavi konseri düzenlendi. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde yüzlerce Karşıyakalı ile buluşan Türk müziğinin önemli ismi Suavi, şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği konserde Suat Taşer Sanat Merkezi’nde oturacak yer kalmadı. Öğretmenlerin de katıldığı konserde hem hüzünlü hem de coşku dolu anlar yaşandı.

Şarkıların, ezgilerin ve sözlerin öğretmenler için yükseldiği gecede konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Öğretmenler Günü’nü de kutladı. Öğretmenliğin çok kutsal ve önemli bir meslek olduğunu belirten Başkan Tugay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Babam öğretmendi ve yaşadığımız süreç içerisinde hep onun okulu, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve oradan oraya gittiğimiz yerler hayatımızı doldurdu. İki buçuk yıl önce kaybettik, mekanı cennet olsun. Bugün 97 yaşında eski bir öğretmenimizi Nevin Dağlı’yı ziyaret ettim, kendisiyle biraz sohbet ettim. 6 yaşında Atatürk’ü görmüş. Onunla konuşurken de söz sözü açtığında bir şeyi anladım; meslekler mutlaka ki hizmet için yapılıyor ama öğretmenliğin çok daha ulvi, çok daha takdir edilesi bir tarafı var. İnsanı şekillendiriyor ve geleceğe hazırlıyor.”

“Aydınlığı Yayacaklar”

Karanlıkların öğretmenler sayesinde eğitim ile aşılacağını vurgulayan Tugay, “Anne, babalar burada en önemli rolü üstleniyor gibi görünüyor ama hepiniz geçmişte yaşadığınız anıları hatırlarsanız mutlaka bir öğretmenin yüreğinize, aklınıza dokunduğunu hatırlarsınız. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Yüzüncü yıllar vesilesiyle verilen mücadeleyi tekrar hatırlıyoruz ve diyoruz ki ülkemizin kurtuluşu için mücadele eden bir silahlı ordumuz vardı bizim. Bir de karanlıkla mücadele etmek üzere bu ülkede kurulan ve halen o mücadeleyi yöneten bir eğitim ordumuz var. Eğitim ordumuzun çok daha güçlü silahları olduğuna inanıyorum. Yayacakları aydınlıkla ülkemizi nice yüzyıllara taşıyacaklarına inanıyorum. O nedenle bu yolda emek harcayan bütün öğretmenlerimizi kutluyorum, hepsine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Karşıyaka Özeldir”

Şarkılarıyla gönüllere dokunan, dinleyicileri alıp başka diyarlara götüren Suavi ise, “Ailesi Karşıyaka’da yaşayan; Karşıyaka’nın havasını koklamış, suyunu içmiş biri olarak burada olduğum için çok mutluyum. Ben çocukluğunu Karşıyaka’da yaşamış bir arkadaşınızım, sahilde Durmuş Yaşar Köşkü’nün yanındaki kayanın üzerinden balık tuttuğum Karşıyaka’dan bahsediyorum. Komşuluk, arkadaşlık, dostluk bambaşkaydı; Karşıyaka’nın kendini ayrı tutması, biz 35 buçuğuz demesi biraz da oradan geliyor. Bunu yereli, köklerimizi çok önemsediğim için anlatıyorum. Çünkü sanatta temel prensip; yerel yoksa genel yok, genel yoksa da evrensel yoktur” dedi.

“İyi Ki Varsınız”

Öğretmenlerin çok daha iyi koşullarda, çok daha saygın bir yaşam sürmesi gerektiğini dile getiren Suavi, “Hayatımın ilk öğretmeni Hüseyin Kızılırmak bana ilkokulda hep ‘Sende çok şey görüyorum aman oğlum, dikkatli ol’ derdi. Onu bir kez daha huzurlarınızda saygıyla anıyorum. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin öğretmenlerinin çok özel ve saygın bir yerde yaşamlarını sürdürmelerine karşın benim ülkemde bu saygın meslek grubunun adeta süründürülüyor olmasını utançla karşılıyorum. Acıya eğilmedim ama huzurlarınızda içtenlikle eğiliyor tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum, iyi ki varsınız ve olmaya da devam edeceksiniz” diyerek konuşmasını noktaladı.

Bu anlamlı gecenin sonunda Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile emekli öğretmen, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Sevim Kipriksiz Suavi’ye çiçek takdim etti.

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