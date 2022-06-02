'Karanlık Madde' filminden sıradışı gala

Türünün tek örneği olan sıradışı film "Karanlık Madde" 3 Haziran’da vizyona giriyor.İSTANBUL (İGFA) - İman Tahsin'in yönetmenliğinde başrollerini Ahmet Yıldırım, Nihan Aşçı, Orkun Olgar ve Ahmet Pınar'ın paylaştığı "Karanlık Madde" filmi 3 Haziran'da vizyona giriyor.

Film gala gecesinde misafirlerini kamp alanı oluşturarak büyük bir prodüksiyon karşıladı. İlk kez bir gala organizasyonunda misafirler topuklu ayakkabı, gece kıyafetleriyle değil kamp kıyafetleriyle katıldılar.

Sinema salonuna, dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı Everest’e son tırmanıştan önce kurulan, zorlu hava şartlarına uygun, 2,10 metre boyundaki çadır kuruldu.

Ateş, çadır, özel ses, ışık ve görüntü efektleri kullanılarak, tüm kamp malzemeleriyle misafirlere kamp atmosferi yaşatıldı.

Misafirler fuaye alanında beklerken ışıklar birden kapatıldı. Herkes şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken el fenerlerinin yakılması anons edildi.

Kurulan kamp alanında oyuncular yerini alırken Aladağlar’da çekilen kamp sahnesinin birebir aynısını filme girmeden önce yaşayan seyirci büyük şok yaşadı.

Etkileyici geceden misafirler farklı bir deneyim yaşayarak ayrıldı.