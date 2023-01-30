Kani Karaca Fatih'te anıldı

Türk musikisinin usta isimlerinden Kani Karaca, Fatih Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Anma etkinlikleri kapsamında Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde Türk musikisi icracısı, mevlithan, hafız ve ses sanatkârı Kani Karaca’nın hayatından fotoğraflar, CD ve kasetler, özel eşyaları ve müzik aletlerinin yer aldığı “Karanlıkta Bir Sada: Kani Karaca” sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Kani Karaca’nın oğlu Prof. Dr. Mehmet Ali Karaca ve serginin küratörü Mehmet Güntekin katılırken, sergiye vatandaşlar da yoğun bir ilgi gösterdi. Sergi sonrası ise Karaca’nın eserlerinin çalındığı kısa bir konser verildi. Sergi 28 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.

BAŞKAN TURAN: “Kani Karaca’nın Daha Yakından Tanınmasını Arzu Ediyoruz”

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kani Karaca bizim kuşağın da dahil olmak üzere uzunca bir dönem genç nesillere tüm dünyaya ve Türkiye’ye klasik musikimizi tanıtan bir isimdir. Keyifle gezeceğiniz bir sergi. Burada hocamızın evladının da bahsettiği gibi okuduğu ilahilerle mutlaka gönlümüzde müstesna bir yer edindi. Köklü musikimizin seçkin örneklerinin günümüze ulaşmasında büyük pay sahibi olan isimlerden merhum Kani Karaca’nın hem bizler için hem de genç nesiller için daha yakından tanınmasını arzu ediyoruz” dedi.