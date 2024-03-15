Kalben'e Avrupa turnesi öncesi yoğun ilgi

Geçtiğimiz hafta yeni teklisi ‘Hatıraların Gölgesi’ nin lansmanı için Türkiye’nin ilk ‘engellenmediğimiz’ konserini Erişilebilir Her Şey ile veren Kalben, şimdi de Avrupa’daki sevenlerine sarılacak.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa turnesine başlamadan önce Frankenştayn Kitabevi’nde imza günü düzenleyen Kalben, gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutluydu.

Dört saati geçen imza gününde katılımcılar sanatçıya ait albüm, roman, çocuk kitabı, plak gibi eserlerin yanı sıra kendi çizim, şiir ve fotoğraflarını da imzalattılar. Kalben herkesle fotoğraf çektirdi. Çocuktan, yaşlıya kadar geniş bir hayran kitlesinin gözlerden kaçmadığı imza gününde, sosyo-kültürel farklılıkların da olduğu görüldü.

Hayranları ile kurduğu iletişimi ile de efsane olan sanatçı Kalben, ‘Ritim ve sanat yoluyla insanların ne kadar yakınlaşabileceklerini bir kez daha gördüm ve deneyimledim. Onca insanın çekinmeden iletişim kurabilmeleri, en derin duygularını bile birbirlerine açabilmelerine tanık olmak eşsizdi’ dedi.

Avrupa turnesi biletleri günler önceden tükenen Paris konseriyle başlayacak olan sanatçı, 23 Mart’ta Amsterdam Podium Mozaiek, 24 Mart’ta Gent De Centrale, 26 Mart’ta Köln Club Volta, 27 Mart’ta Frankfurt Internationales Theater ve 30 Mart’ta da Berlin Maschinenhaus Kulturbraueri’de konser serisine devam edecek. Sanatçı Kalben, yurda döner dönmez de ‘Dağlarına’ adlı teklisi için stüdyoya kapanacak.