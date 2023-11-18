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Kalben dinlenme rekoru kırdı
MAGAZİN 18.11.2023, 10:00
Kalben’in “Yara” şarkısı online müzik dinleme platformu olan Spotify'da 100 milyonu aşkını dinleyiciye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı, söz yazarı ve hikaye anlatıcı Kalben’in “Sonsuza Kadar” albümünde yer alan “Yara” isimli şarkısı şimdiye kadar 100 milyon 160 bin kez dinlenerek sanatçının klasikleşen şarkıları arasında adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.
Türkiye’nin dört bir yanı ve yurtdışında verdiği konserlere hız kesmeden devam eden ve son olarak Hoş Bir Seda etiketiyle yayınlanan "Çek (Emre Gören Remix)" isimli tekli çalışmasının klibini sevenleriyle buluşturan Kalben, en yeni parçasının stüdyo çalışmalarına da devam ediyor.
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