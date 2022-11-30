Kadına şiddete karşı Bursa'da en 'Gözde' buluşma

Bursalı hanımlar, Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü En Gözde Kadınlar Platformu kurucusu Gözde Avcı’nın eğlence dolu organizasyonuyla kutladı.BURSA (İGFA) - Gözde Avcı’nın Aida sahnede düzenlediği ve herkese açık olan özel geceye katılan hanımlar, kurucu Gözde Avcı'nın organizasyonuyla yine eğlence dolu saatler yaşadılar.

Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleşen gecenin açılış konuşmasını yapan İnfluencer Gözde Avcı, “Ben değil biz varız mottosuyla ilerlediğimiz sürece bik kadınlar çok güçlüyüz. Yılın son kadınlar matinesinde beni yine yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. 2023’e büyük sürprizlerle girmeye hazır olun...” dedi.

Levent Uçar'ın sahne aldığı gecede perküsyon sanatçısı Doğancan Özmen, Cümbüş Dans Ekibi ve oryantal Aylin'in şovu ise görülmeye değerdi.

Aida’da tek bir boş masa bırakmayan kadınlar, gönüllerince eğlendiler.