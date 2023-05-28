“Kadın Ağzı Türküleri” kulakların pasını sildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu tarafından hazırlanan “Kadın Ağzı Türküleri” konseri vatandaşları mest etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu tarafından ‘Kadın Ağzı Türküleri’ konseri düzenlendi. AKM Perge Salonu’nda gerçekleşen konserde sadece kadınlar tarafından; bebeklerini uyuturken, gelin alırken, gelin olurken, kına yakarken, asker uğurlarken, ağıt yakarken gibi çoğunlukla özel zamanlar ve mekanlar da çalıp söylenen kadınların kendi duygu ve düşüncelerini yansıtan, tamamen onlara özgü olan birbirinden güzel türküler seslendirildi. Konservatuvarın Türk Halk Oyunları Bölümü’nün katkılarıyla yapılan konserde sonunda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila tarafından tüm kadın koristler adına şef Melek Yıldız’a çiçek taktim edildi.