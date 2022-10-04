Kaan Boşnak sessizliğini bozdu!

Alternatif müziğin en güçlü isimlerinin başında gelen Kaan Boşnak solo çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. 9 ay aranın ardından sessizliğini bozan sanatçı, yeni şarkısı “Delik Deşik’i dinleyiciyle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Bu şarkıda sanatçıya ilk kez bir solo çıkışında elektrik gitarda Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan Engin Sevik eşlik etti.

Yaptığı her çalışmayla listelerde üst sıralara yerleşen Kaan Boşnak, “Delik Deşik” ile kendine has yorumu ve sound’uyla yine dikkatleri üzerine çekti. “Delik Deşik”in sözleri ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.

Sözü ve müziği Kaan Boşnak, düzenlemesi Kaan Boşnak ve Mert Medeni imzası taşıyan şarkı, Sony Music Turkey etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.